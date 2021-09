Tras anunciarse que mayores de 25 podían vacunarse contra la COVID-19, Paloma Fiuza y Tepha Loza acudieron a un centro de vacunación para recibir sus dosis de Sinopharm.

A través de Instagram, las integrantes de Esto es guerra compartieron fotos y videos de su experiencia en el vacunatorio y contaron cómo se sintieron tras ser inmunizadas.

En el caso de la modelo brasileña, ella recibió su segunda dosis, mientras que la hermana de Melissa Loza iba a ser inmunizada por primera vez.

América Espectáculos mostró las historias que grabaron las competidoras y pudieron escuchar las declaraciones de Tepha.

“Estoy feliz, se me hizo difícil por algunos motivos, pero las dos decidimos ir juntas. Gracias a Dios no me ha chocado mucho”, dijo la ‘guerrera’.

“Ya me siento más protegida, más tranquila por mí y mi familia”, agregó la joven mostrándose emocionada.

Figuras de América TV se vacunan con Sinopharm

Ambas se suman a otras figuras del espectáculo que han decidido esperar su turno y vacunarse con Sinopharm. Días atrás, Melissa Paredes lo recibió en plena transmisión de América Hoy.

“Por fin. Estaba esperando este momento y ya llegó. Tengo compañeros del colegio que ya se han vacunado. Me pondré la de Sinopharm, que es la que nos toca a nosotros”, dijo la integrante de Reinas del show 2.

La exchica reality esperó su turno del padrón nacional de vacunación para poder recibir su dosis. Foto: captura/América TV

Ethel Pozo también hizo lo mismo y completó su inmunización el pasado martes 17 de agosto.

“Soy feliz, he esperado mucho. He esperado desde marzo desde el 2020, 17 meses (...) Estoy muy feliz, a los que tenemos hijos, estamos felices de recibir esta segunda dosis”, expresó.