Harry y Meghan entre las personas más influyentes del mundo para la revista Time

El Príncipe Harry y Meghan Markle encabezan la lista de las personas más influyentes del año según la revista Time, por lo que posaron para la portada de la misma.

El último par de años ha sido particularmente tumultuoso para la pareja. A inicio de 2020 anunciaron que ya no serían “miembros activos” de la familia real británica. Con ello, dejaron el título de Su Alteza Real y Harry se despidió de sus honores militares.

La dramática separación de la pareja con la Corona los llevó a mudarse a Estados Unidos con su pequeño hijo, Archie. Con ello empezaron rumores sobre sus nuevos proyectos, debido a que ahora necesitarían trabajar para ganarse la vida.

En 2021 anunciaron el segundo embarazo de Meghan con una niña, Lilibet Diana. En marzo brindaron una sonada entrevista a Oprah Winfrey, donde revelaron detalles sobre los altercados de la pareja con la familia de Harry, lo cual provocó rechazo incluso del príncipe William. Al mes siguiente falleció el abuelo del príncipe, Felipe de Edingurgo.

La polémica entrevista con Oprah Winfrey

Harry y su esposa hablaron con la presentadora de televisión más famosa del mundo para revelar secretos sobre su distanciamiento de la Corona británica.

“Me fui porque temía que la historia de mi madre se repita”, reveló Harry, haciendo referencia al accidente que terminó con la vida de su madre, la princesa Diana de Gales. Meghan Markle recibió durante años un tratamiento duro y racista por parte de los tabloides británicos.

También comentaron la difícil incorporación de Markle a la familia real. Incluso se dio a conocer que miembros de la monarquía tuvieron “preocupaciones y conversaciones sobre lo oscura que podría ser” la piel del primogénito de la pareja.

“No somos una familia racista en absoluto”, aseveró el Príncipe William ante la polémica.

Meghan Markle y el príncipe Harry confirmaron que no tendrán más hijos. Foto: AFP

El rechazo del pueblo británico

Durante la entrega de los Premios nacionales de la televisión de Reino Unido se mostraron por unos segundos imágenes de la entrevista con Oprah. Esto fue parte de un video sobre los mejores momentos de la televisión del último año. Ante esto, se escucharon abucheos por parte del público inglés.

Harry y Meghan como los más influyentes del mundo

El chef José Andrés, quien colabora con la Archwell Foundation (proyecto de Harry y Meghan), fue encargado de redactar el perfil del matrimonio.

Harry y Meghan Markle son portada de la revista Time. Foto: Time Magazine

“Lanzarse a la acción no es la elección más sencilla para unos jóvenes duques, bendecidos por cuna y por talento, y quemados por la fama. Lo más seguro habría sido dedicarse a disfrutar de su buena suerte y permanecer callados. Pero no hacen tal cosa, porque Harry y Meghan no son así”, escribe el cocinero.

Andrés también resaltó el trabajo de los Duques por el prójimo, incluyendo su apoyo a los damnificados de desastres naturales.

“En un mundo donde todo el mundo opina sobre gente a la que no conoce, el duque y la duquesa tienen compasión por los desconocidos. No se limitan a opinar. Se lanzan a donde esté el problema”, concluye José Andrés.

El perfil resalta la labor altruista del príncipe Harry y Meghan Markle. Foto: Time Magazine

Otros íconos que resalta la lista de Time son Billie Eilish, Simone Biles y Ngozi Okonjo-Iweala.