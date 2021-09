Magaly Medina y el novio de Flor de Huaraz protagonizaron una fuerte discusión en su programa, luego de que la conductora mostrara una denuncia en contra del joven venezolano. El documento señala que, Junior Marcano, pareja de la cantante, fue acusado en el 2018 por integrar una supuesta banda criminal dedicada a la extorsión.

Ante esta revelación, la intérprete folclórica se mostró bastante sorprendida, por lo que su novio, en su intento de defenderse, tuvo fuertes intercambios de palabras con la figura de ATV y se retiró del set.

Tras ello, el joven recurrió a sus redes sociales y criticó a Magaly Medina al asegurar que su contenido es de mal gusto.

“En primer lugar todos saben y para nadie es un secreto que el programa donde trabaja la señora Magaly Medina como panelista de espectáculos solo vende shows de mal gusto y nunca dan la oportunidad de hablar, ella pregunta y ella misma se responde, hizo su show inflado como siempre”, sostuvo.

Asimismo, mencionó que la conductora ataca a los venezolanos y que no es la primera vez que se ve envuelta en una pelea de este tipo.

“Las personas que me conocen saben quién soy y dónde vengo y con qué valores me han criado mis papás, ella solo quiso atacarme por eso, el solo hecho de ser venezolano, así mismo como lo hizo con Giuseppe que también lo trató horrible por ser venezolano”, arremetió.

Finalmente, el novio de Flor de Huaraz aseguró que hablará sobre su acusación. “Yo siempre me he dedicado a trabajar y hacer música en este hermoso país y tengo muchísimas pruebas en todos estos años, estoy enamorado del Perú y me encuentro aquí feliz, aquí sin hacerle daño a nadie”, agregó.