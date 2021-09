Diana Sánchez sobre reto ante Gabriela Herrera: “Que no me busquen porque ya saben como soy”

En la primera gala de Reinas del show, Diana Sánchez fue enviada a la temida ‘zona de riesgo’ tras perder un versus con la bailarina Gabriela Herrera. Ahora, la ex ‘combatiente’ se alista para dar pelea en la próxima presentación del reñido reality de baile.

“Quiero presentar algo emotivo, quiero que la gente sienta el mensaje que quiero transmitir. Voy con todo, quiero volver a sorprender al jurado y al público”, declaró en conversaciones con la prensa.

Además, se refirió a Gabriela Herrera y los comentarios que tuvo sobre su imagen. “El que baila, baila, y no importa si estás regia o gordita. Pero está bien, me encanta, quiero que me rete más, porque eso me pone la chispa y salgo con más ganas. Que no me busquen porque ya saben como soy”, continuó la influencer.

Por otro lado, Diana Sánchez comentó cómo se siente al estar alejada de su pareja, quien reside en Estados Unidos.

Diana Sánchez

“Mi corazón está feliz por conectarse nuevamente con mi pasión, la pasión que tengo por la danza me hace sentir viva, pero a la vez extraño a mi pareja, aunque siempre estamos conectados, es difícil por la distancia. Mi corazón está con muchas emociones y con ánimos de querer seguir adelante”, afirmó.

Finalmente, al ser consultada por el esperado duelo entre Yolanda Medina y Lady Guillén, Diana Sánchez reveló a quién de las dos le daría su voto. “Aunque las dos bailan lindo, voy por Yolanda porque ella está muy enérgica y eso le puede ayudar mucho en este versus. Yo quisiera tener un versus con Isabel, me gusta su técnica, o también con Brenda“, acotó.