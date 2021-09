El reconocido artista Cristian Castro fue elegido por el papa Francisco para interpretar dos poemas que escribió el pontífice. Según contó el propio cantante, la sorpresa sucedió mientras realizaba su viaje por Italia y dijo sentirse muy halagado.

“Estoy en un viaje maravilloso, me invitó el Vaticano junto con un empresario argentino muy conocido. Resulta que este argentino es amigo cercano del papa, entonces, el papa le dio unos poemas que tenía por ahí y el empresario se ofreció a ponerle música a estas frases hechas por el mismo papa Francisco”, mencionó Castro al programa Ventaneando de Azteca Uno.

Según su versión, después de que las personas correspondientes concluyeron la musicalización de los poemas, se le extendió la invitación para que hiciera la voz en las letrillas.

“Me sorprendí muchísimo, me sentí halagadísimo, con un honor tremendo de que el gran empresario y el Papa Francisco -porque me parece que le ofrecieron varias voces y él escogió mi voz- y les agradezco mucho”, dijo Cristian.

La presentación oficial será en la Santa Sede. “Son dos canciones que voy a interpretar este 21 de septiembre en el Vaticano, es un evento privado” comentó.

También hablo con relación al contenido de las estrofas, pues estás serían muy espirituales y contarían algunos episodios de la niñez del líder de la Iglesia.

“Tiene frases bellísimas que creo que van a conmover a mucha gente y todo con relación a la Virgen, a Dios, a Jesucristo, a los santos y me encanta poder cantar religioso. A mi madre le va a encantar, a mi abuela también, a mucha gente que le está gustando ese género y me gusta tener esta alabanza, porque creo que en mi trayectoria nunca he tenido una alabanza y creo que es un buen momento para mí”, explicó.

El intérprete de “Azul” no pudo confirmar si Jorge Mario Bergoglio tiene conocimiento de su trayectoria como cantante; sin embargo, expresó que esperaba que así fuera.