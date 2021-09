Christian Domínguez sobre el estado de su divorcio con Tania Ríos: Son casi 20 años esperando

Christian Domínguez reapareció en América Hoy para acompañar a las panelistas en las secuencias del programa este 15 de setiembre. Durante un bloque donde hablaban de los divorcios, el cantante se refirió a su matrimonio con Tania Ríos.

Según contó el cumbiambero, él no puede concluir los trámites de separación con su aún esposa. En su relato, dijo que desde casi dos décadas está a la espera de concluir su vínculo legal con la joven.

“Se fue del país de manera abrupta. Me pidió eso (el dinero), y por ser mediático, mi abogado me dijo no tocarlo, pero voy a hacerlo”, recordó tras ser consultado sobre si ella le pidió un monto económico para concretar el papeleo.

“No fui avisado cuando ella se iba a ir, empecé a hacer los trámites, y obviamente faltaban documentos firmados. (…) El tema de chibolos es cierto, y lo habría manejado de otra forma. El tema es ¿por qué el Poder Judicial no lo hace?”, añadió cuestionando a la justicia peruana que no ha resuelto su caso.

La psicóloga Lizbeth Cueva se encontraba en el set de televisión y le recalcó que quizás ella habría tomado esa decisión porque estaría aún con rencores.

“Eso se entiende a los tres cuatro años, pero ya son casi 20 años ”, reaccionó Domínguez.

Por su parte, Milena Zárate le contó al artista una anécdota con Tania durante un viaje a Estados Unidos. “Christian, yo me encontré con ella en Nueva York, y yo le pregunté por este tema, y estaba haciendo como intermediaria, y ella dijo que no quería volver acá”, señaló.