Cassandra Sánchez explica en Instagram por qué no publica fotos con la familia de Deyvis Orosco

Se molestó. Cassandra Sánchez, luego de anunciar la noticia de su embarazo, fue cuestionada por no compartir fotos al lado de la familia de Deyvis Orosco. Por ello, harta de las especulaciones, en sus historias de Instagram explicó los motivos por los cuales prefiere mantener en perfil bajo a la familia de su novio.

Todo empezó cuando un usuario le preguntó: “¿Por qué no hay fotos con tu suegra y tu cuñado? Raro, ¿no? Por parte de Deyvis”, sin esperar que la hija de Jessica Newton le enumeraría todos los motivos por los cuales no los expone.

“No es raro para las personas que: 1. No piensan mal automáticamente. 2. Siguen la carrera de Deyvis hace mucho tiempo. 3. Siguieron la carrera de mi suegro. 4. Han visto mi respuesta una y otra vez a esta pregunta”, mencionó.

Asimismo, Cassandra enfatizó en que la madre y el hermano de su prometido siempre se han mantenido distantes del ojo público, y ella ha preferido respetar su privacidad.

“Pero para dejarlo claro nuevamente, aquí va otra vez: a mi suegra no le ha gustado aparecer o exponerse desde la época en la que el papá de Deyvis era famoso, siempre ha decidido mantenerse al margen. Tanto ella como mi cuñado nos han pedido respetar su privacidad y que no subamos fotos ni contenidos con ellos en redes sociales . Esto no quiere decir que no compartamos momentos lindos juntos o que no tengamos fotos juntos, todo lo contrario, mi casa tiene varias imágenes hermosas”, añadió.

“Entonces no, no tiene nada de raro. Se llama respeto y solo porque la gente o público general pretenda ‘exigir’ que algo se haga, nosotros siempre vamos a respetar los deseos de nuestra familia aunque eso signifique tener que soportar los comentarios llenos de prejuicios tóxicos que he visto en varias personas”, finalizó.