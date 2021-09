Sheyla Rojas sobre su relación con Pedro Moral: “Yo le presté dinero y nunca me devolvió”

Sheyla Rojas estuvo este miércoles con el programa Amor y fuego en una picante entrevista con Rodrigo González y Gigi Mitre. La modelo peruana habló de todos los temas relacionados con su vida, incluida su relación fallida con Pedro Moral.

La popular ‘Shey Shey’ se pronunció sobre el hecho luego de que los presentadores le recordaran las acusaciones de su expareja, quien la tildaba de interesada y materialista. Por ello, la exintegrante de Esto es guerra desmintió estos calificativos y aseguró que su amorío terminó porque sus personalidades eran distintas.

“Mi versión es que si él hubiera sido sincero desde un principio y no hubiera querido impresionarme y pintarme pajarito, yo creo que me hubiera casado con él (Pedro Moral), porque al principio estaba muy ilusionada. Pasó el tiempo y en la convivencia me di cuenta de que su personalidad no iba con la mía. Él tiene un carácter superfuerte y, como dice, yo soy una persona que, si quieres discutir conmigo, me doy la vuelta y me voy”, indicó.

Luego, la modelo nacional aclaró que, pese a los señalamientos que la tildaban de materialista, apoyó económicamente a Pedro Moral. Asimismo, Sheyla Rojas reveló que no fue tan cierto que ella quería una boda de más de 100.000 dólares, tal como lo señaló su expareja.

“Yo a él (Pedro Moral) lo apoyé, también económicamente. Yo hacía eventos en su momento y trataba de siempre hacer las cosas en conjunto con él. Sacamos una línea de zapatos que no funcionó, le presté dinero y tampoco me lo devolvió. Me dejó una deuda de una camioneta y tampoco me la pagó. No me queda pruebas porque no se lo di a través de un banco”, añadió.

En otra parte de la entrevista, Sheyla reveló que sí llegó a devolverle el anillo de compromiso que le entregó en su momento Pedro Moral a través de un familiar suyo.