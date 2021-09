Sheyla Rojas admitió que Luis Advíncula le gustaba: “Había un cariño de por medio”

El encuentro tan esperado entre Sheyla Rojas, Rodrigo González y Gigi Mitre se dio finalmente este martes 14 de septiembre en el programa Amor y Fuego de Willax TV . La modelo peruana no evitó hablar de las etapas más controversiales de su vida, así como de los cortos amoríos que tuvo durante los últimos años.

Esto se dio con Luis Advíncula, con quien tuvo un encuentro en España cuando este jugaba en el Rayo Vallecano. En su momento, el posible romance entre la exguerrera y el jugador de la selección peruana llamó la atención de la prensa, por lo que la también conductora evitó hablar del tema.

Sin embargo, durante la conversación con Rodrigo y Gigi, Sheyla Rojas reveló detalles de lo que fue su relación con el ahora lateral de Boca Juniors. En su relato, la modelo reconoció que sí le gustaba el futbolista y que hay un cariño especial, pues lo conoce desde hace muchos años.

“Yo a Luis lo conocí desde Chiclayo cuando yo vendía ropa deportiva, él era uno de nuestros clientes y nos hicimos muy amigos. Recuerdo que él era muy chiquillo y fue una amistad muy inocente, pasó el tiempo, yo estaba soltera, nos comunicamos y pues sí me gustaba, no lo voy a negar y había un cariño de por medio, pero no se dio más”, indicó.

Ante la consulta de cómo se dio el tan famoso encuentro en España, Sheyla reveló que Luis Advíncula la invitó junto con un grupo de amigos a viajar a dicho país. Además, la popular ‘Shey Shey’ negó que haya aceptado pasar algunos días con el futbolista a cambio de regalos materiales.

“La invitación se dio que cuando él se vino a Perú, nos invitó en grupo a un restaurante y ahí se dio”, agregó. Luego comentó: “Por supuesto que había un gusto de por medio y si me gustaba pues le puedo dar un beso y puede pasar otra cosa. Yo estaba soltera y él también estaba soltero”, finalizó.