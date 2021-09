Rosario Sasieta regresó a la TV con Señora ley: “Es darle voz a quienes no la tienen”

Rosario Sasieta vuelve a estar al frente de su popular programa legal Señora ley. Esta vez, el proyecto fue incluido dentro del noticiero matinal de ATV como un segmento de consulta y ayuda al televidente que dura media hora.

El espacio, que se emite los martes y jueves a las 8.20 a. m., responde a las preguntas del público y los orienta sobre diversas dudas legales. La secuencia ha tenido muy buena acogida por parte de la audiencia y ya se han tocado diversos temas, entre los que se encuentra la demanda de alimentos.

La República se contactó con Rosario Sasieta, quien no dudó en responder sobre el objetivo principal del espacio y la importancia de poder ofrecer un contenido que ayude al público en tiempos tan complicados, como la pandemia de coronavirus.

La exministra también reveló que ella fue una persona afectada por la violencia verbal y física, hecho que la motivó a luchar actualmente por las mujeres y los niños desde su experiencia en los cargos públicos y en al ámbito legal.

⁃ ¿Por qué decidió volver a estar al frente de Señora ley? Ahora no es usual tener este tipo de contenido, especialmente en los canales más sintonizados.

Fue una decisión meditada porque no quería aceptar una propuesta que no garantizara un compromiso de valor utilitario. Solo salir en TV por estar en pantalla no es lo adecuado. Era necesario que pudiera realmente llevar el conocimiento legal de una manera utilitaria y eso fue lo que ATV me planteó y yo acepté.

El ofrecimiento llega no solo en el momento justo, sino que el noticiario, a través de su producción, atiende una demanda de años y que se cristaliza adicionando contenido legal tan necesario en estas épocas. Es realmente una propuesta de alto valor para la teleaudiencia.

⁃ ¿Cuál fue la motivación para brindar ayuda y consejo legal al televidente?

La principal motivación fue intentar dejar un legado. No todo es el ejercicio profesional privado o la política, hay que trascender y, si bien le he dedicado toda mi vida a las mujeres y los niños, creo que es el momento de llegar a las grandes audiencias, a todos. Porque solo con una sociedad que conoce sus derechos, pero también sus deberes, podremos avanzar y decir: ‘Aporté con un granito’. Ahora esta tarea no solo es mía, es de todos.

⁃ ¿El contexto de la pandemia ha agudizado la necesidad de las personas vulnerables de pedir ayuda legal?

Pienso que la violencia, el abuso y tantas otras situaciones discurren como una pandemia dentro de la misma pandemia sanitaria. Nos ha estrellado y restregado una realidad que la teníamos en las narices, pero como vivíamos a mil, en estrés, no se notaba. Estaba maquillada. La pandemia y el confinamiento ha sido una bomba de tiempo, un caldero que nos ha estallado a todos. A los que la sufren y también a quienes estamos de espectadores, a los que callamos porque ‘no es nuestro problema’. No es posible ya ser indiferentes.

- ¿Qué tipo de casos abordará el segmento?

Con la productora y el equipo, que han sido tan generosos, hemos arribado a poder dar información utilitaria y luego a mover esta máquina que son las instituciones, la justicia. Es darle voz a los que no tienen voz. Esa impotencia que cuando vas a hacer desde el trámite más pequeñito hasta la denuncia por violación y sientes que no vales, que nadie te escucha. Pues ahí ATV está con sus cámaras, convoca especialistas, estoy yo yendo personalmente a activar todo ello. Esto no es un trabajo solitario, sino de equipo... Solo así funcionan las cosas.

⁃ ¿Cuáles son los casos o dudas legales que más se repiten?

Sin duda, el abuso a los niños en todas sus formas. Si supieras los casos que me llegan, creo que quizá no podrías volver a conciliar el sueño en tu vida. Nuestros niños son los más frágiles y como no votan, pues su opinión no cuenta. Además si un niño quiere denunciar algo, ¿quién crees que podría atenderlo? ¿A dónde va?… ¿Acaso coge su maleta y dice estoy harto? No puede. Ellos son las reales víctimas en toda la extensión de la palabra. Triste, pero las cosas hay que decirlas como son.

- ¿Cómo se abordarán estos temas?

Hay que punzar en la herida y hacer que las autoridades despierten. Con un ojo vigilante para obtener lo que por derecho los peruanos merecemos. Ya basta de indiferencia. Cuando era ministra, iba a los puntos de atención desde las ocho de la mañana y me ponía a verificar que no haya distinciones, que el sistema se mueva y a motivar a esos servidores públicos que muchas veces se pierden en el camino y dejan la empatía de lado. Ojalá haya podido transformar, ojalá hubiera habido más tiempo.

⁃ El espacio televisivo también va a ayudar visibilizar muchos abusos e injusticias hacia las mujeres. Usted como exministra de la Mujer, ¿considera que es necesario tener más propuestas como Señora ley en TV?

Sin duda. Ojalá hubieran más iniciativas como esta. Aquí no se trata de quién se luce, sino de quién podría aportar a solucionar este mar de injusticias. Es algo real decir y reconocer que no se puede atender a todos, pero creo que vale la pena siquiera impactar en la vida de algunos. Eso nos da un efecto multiplicador, repetidor que hace bien porque nos ayuda a la búsqueda de la justicia, pero sobre todo a alcanzarla. Basta de estar en silencio, no seamos cómplices.

⁃ ¿Qué opina de los programas que en vez de empoderar a las mujeres promueven un mensaje de crítica y censura hacia ellas?

Es una realidad triste, que lejos de ayudar solo ahonda abismos entre las mujeres y en la sociedad en general. Creo que debemos mirar al ser humano bajo un punto de vista integral. En redes vemos cómo a veces las propias mujeres son las más crueles y quienes generan el bullying. Sin embargo, hay muchos que no tienen la capacidad de ‘bañarse en aceite’ para que no les afecte.

⁃ ¿Le gustaría que Señora ley vuelva a las pantallas como un programa independiente y no como un segmento?

Si es para ayudar, para promover los derechos, para garantizar justicia que sea lo que deba de ser. Estoy cómoda y agradecida con la oportunidad que me ha dado Roxana Coronado. Ella vio que esta necesidad estaba latente y le agradezco su compromiso, la sensibilidad y la búsqueda de justicia que tiene.

Estamos sintonizadas con Brenda y Gisella, que son quienes se fajan en el noticiero, y de ellas solo he recibido apoyo y empatía. ¡Ya para qué más!

⁃ ¿Se dará un seguimiento a los casos para garantizar la resolución de los mismos?

El seguimiento es vital, no es un show. Es tratar de alcanzar la solución y fíjate qué hermoso haberlo logrado desde el primer programa. Para mí fue una sorpresa que hayamos sido escuchados, pero así es la magia y bueno por mi parte soy de esas que van hasta el final siempre.

⁃ ¿Usted ha vivido en carne propia algún tipo de violencia o injusticia? ¿Qué la motivó a llevar su carrera hacia un corte más social?

Lo viví, claro. Fui víctima de violencia psicológica, física… del machismo, del bullying. Sucede que en la época en que yo lo viví no había todo lo que hoy existe. Me hubiera gustado que hubiera una Señora ley. Por esa ‘Charito’ (como me decían en aquellos años) es que lucho para decirle a la Charo actual que todo lo que vivió no fue en vano, que sirvió para poder luchar por las mujeres y los niños de ahora. Si tuviera que vivirlo mil veces para lograr lo que he alcanzado en mi vida, pues aquí estoy parada y sin polo.