Patricio Parodi aclara vínculo con Luciana Fuster: “Estoy soltero, puedo hacer lo que quiera”

Los chicos reality Patricio Parodi y Luciana Fuster fueron vinculados sentimentalmente luego de que sean captados juntos en varias ocasiones. Para terminar con los rumores, el modelo peruano decidió pronunciarse al respecto.

El programa América espectáculos entrevistó a Patricio Parodi, quien aclaró cuál es el verdadero vínculo que mantiene con su compañera de Esto es guerra.

Según aseguró el exnovio de Flavia Laos, todo se trataría de especulaciones que no tienen fundamento. Reafirmó que continúa soltero y pidió que no intenten emparejarlo con sus amigas.

“Quieren especular, inventan, de seguro son capaces de inventar que fui con ella, que nos sentamos juntos en una mesa, y si fuera así qué, somos amigos, nos podemos sentar juntos si queremos, la puedo jalar a su casa si quiero porque es mi amiga, a ella y a cualquier compañera”, expresó Patricio Parodi al referirse a la reunión por el cumpleaños de Alejandra Baigorria.

“He aprendido que no tengo que darle explicaciones a nadie porque estoy soltero, puedo hacer lo que quiera . No voy a gastar mi tiempo explicándole a cada persona (...) no hay que engañar al público, no puedes soltar información sin pruebas, sin base alguna”, agregó.