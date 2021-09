Pareja de Flor de Huaraz y el ‘Gringo Karl’ casi protagonizan pelea en programa

Flor de Huaraz y el ‘Gringo Karl’ se reencontraron en el programa de Andrea Llosa para llegar a un acuerdo sobre su divorcio. Ambos se presentaron junto a sus respectivas parejas.

Sin embargo, todos los presentes vivieron un momento tenso cuando la cantante presentó a su novio, Junior Marcano, un joven venezolano con quien mantiene una relación amorosa desde hace tres años.

Desde que entró al set de televisión, el extranjero se mostró furioso y encaró al ‘Gringo Karl’ por seguir mandándole mensajes a la intérprete peruana. También, lo acusó de negarse a firmar el divorcio .

“Ese señor es un mentiroso, porque yo he sido testigo de que ella me ha mostrado muchos mensajes, aún estando con ella, él la iba a buscar. ¿Ahora la víctima eres tú? Cuando desde hace tres años ella te ha querido dar el divorcio y tú se lo has negado. Hay pruebas en el periódico”, expresó la pareja de Flor de Huaraz.

El joven de 26 años contó detalles de su relación con la cantante. “Flor es una gran mujer... Soy feliz con ella. Desde que la conocí, hace tres años, estaba muy triste. Estaba muy decaída por todo lo que le había pasado, estaba bastante bajoneada sentimentalmente”, agregó.

Luego, el ‘Gringo Karl’ le respondió y el novio de la artista se levantó de su asiento en un intento de protagonizar una pelea . “¡Primero que nada, a mí no me faltes el respeto, sinvergüenza!”, gritó Junior Marcano.