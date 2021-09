Pamela Franco sobre Puro sentimiento: “Indirectamente ya soy dueña”

Ante la polémica de conocer si Pamela Franco es la nueva integrante de Puro sentimiento tras la salida de Lesly del Águila, Mujeres al mando invitó a la pareja de Christian Domínguez para que confirme o niegue la posibilidad de incursionar en esta agrupación musical.

Fue en una de esas preguntas en las que la cantante peruana Pamela Franco bromeó con las conductoras al decir que ya es dueña indirectamente del grupo Puro sentimiento por su relación de convivencia con Christian. Además, dijo que “las ganancias de Christian también son mías” en son de broma mientras ella y Giovanna Valcárcel se reían en el set de televisión de Latina.

A pesar de que Pamela Franco aún no confirma ni niega nada, adelantó que está en un proyecto de puras mujeres que aún no anuncia, pero quiere volver a presentarse junto a ellas en Mujeres al mando. Además, afirmó que algo le habló Christian de estar en Puro sentimiento, pero no dijo nada más al respecto.

Christian Domínguez, pareja de Pamela Franco, no solo es dueño de la agrupación musical La Gran Orquesta, en la que también trabaja como cantante; sino también es propietario de la orquesta femenina Puro Sentimiento.