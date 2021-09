Nicki Minaj no asistió al MET Gala 2021 por no querer vacunarse contra la COVID-19

En las últimas horas, Nicki Minaj fue protagonista de una intensa discusión en redes sociales luego de explicar la razón por la que no pudo asistir a los MET Gala 2021. La famosa cantante indicó que no estuvo presente en tan importante ceremonia debido a que no quiso vacunarse contra la COVID-19.

Sin embargo, en el mismo mensaje de Twitter, la intérprete de “Tusa remix” afirmó que ha elegido no inmunizarse contra el coronavirus hasta que “haya investigado lo suficiente”. Asimismo, la estrella de la música les pidió a sus seguidores usar mascarilla para seguir cuidándose de un posible contagio.

“Quieren que me vacune para el MET. Si me vacuno, no lo haré por el MET. Lo haré una vez que sienta que he investigado lo suficiente. Estoy trabajando en eso ahora. Mientras tanto, mis amores, estén a salvo. Use la máscara con dos hilos que agarran su cabeza y cara. No ese suelto”, indicó.

Nicki Minaj se pronunció en Twitter tras su ausencia en el MET Gala 2021.

A partir de ahí, Nicki Minaj comenzó a responder los cientos de mensajes que sus seguidores le dejaron a raíz de su anterior tuit. En una de estas publicaciones, la cantante afirmó que un primo suyo que vivía en Trinidad y Tobago tampoco quiere vacunarse, ya que uno de sus amigos más cercanos sufrió de impotencia tras ser inoculado.

“Mi primo en Trinidad no recibe la vacuna porque su amigo la recibió y se volvió impotente. Sus testículos se hincharon. Su amigo estaba a semanas de casarse, ahora la chica canceló la boda. Así que ora y asegúrate de estar cómodo con tu decisión, no acosado”, finalizó.