A través de su cuenta de Instagram, Maricarmen Marín agradeció el apoyo constante de sus seguidores luego de anunciar su embarazo. Asimismo, la cantante regresó a Mujeres al mando, pues Karen Schwarz la estuvo reemplazando por algunos días.

“¡Regresamos con fuerza! Con 25 semanas de emoción y amor. Gracias a todos por sus mensajes tan bonitos y a todas las mamitas que se encuentran en la misma etapa que yo”, escribió al inicio de su post.

Luego, la cantante expresó su emoción, pues contó que recibe diversos mensajes de otras mamás que también se encuentran en la dulce espera.

Maricarmen Marín

“Me encanta leerlas y a las que me van dejando todos sus consejos, no saben cuánto estoy aprendiendo y así nos acompañamos. Deseo que tengas paz infinita y seas muy feliz”, añadió.

Por otro lado, el pasado lunes 6 de setiembre, la interprete de “Por qué te fuiste” dijo que se ausentaba por algunos días y le explicó a los televidentes el porqué.

“Me han estado preguntando mucho por qué no estoy en el programa: ‘¿Qué pasó, Mari?’. Muchas gracias a todos por la preocupación. Estoy muy bien, a pesar de que no tengo esa pancita así como quisiera, gigante, porque mi bebita aún no se quiere mostrar. Lo más probable es que esté con ustedes la próxima semana”, mencionó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.