Magaly Medina a Génesis y Josetty Hurtado por lujosos obsequios: “No necesitan regalarme nada”

El último sábado, Magaly Medina estuvo con Josetty y Génesis Hurtado en el set del programa Porque hoy es sábado con Andrés. Tras su visita, la figura de ATV recibió lujosos regalos de las jóvenes influencers y los mostró a sus seguidores en Instagram.

A través de sus historias, la conductora de Magaly TV, la firme se mostró muy agradecida por los detalles, pero les pidió a las hijas de Andrés Hurtado no volver a darle ostentosos detalles, pues aseguró que los elogios que dirige hacia ellas son completamente honestos y desinteresados.

“Full zapatos y carteras de juego de la marca Louis Vouitton. Son regalos con los que anoche me abochornaron Génesis y Josetty. Yo sé que ustedes lo hacen con mucho cariño, pero yo quiero decirles que las notas que les hago, que los elogios que les doy son porque las aprecio y porque en realidad les tengo mucho cariño y a la carrera que tienen. Además, no necesitan ustedes regalarme nada”, manifestó Magaly Medina.

“Las cosas que un periodista hace reconociendo algo es porque se lo merecen y no porque tengamos que recibir algo a cambio. Por favor, yo de verdad les pido que no me regalen, no me compren chicas, de verdad, no lo necesitan hacer, yo se los agradezco un montón, pero del único del que no me siento abochornada cuando me regala algo es de mi marido, de verdad”, añadió la periodista en su mensaje a Génesis y Josetty Hurtado.

Como se recuerda, en la última edición de Porque hoy es sábado con Andrés, Magaly Medina dio a conocer que Andrés Hurtado firmó contrato con el famoso canal mexicano Azteca TV.