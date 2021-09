Korina Rivadeneira advierte a Mario Hart tras su ingreso a EEG: “Me las va pagar una por una”

La última edición de Esto es guerra tuvo un momento bastante sorpresivo luego del reciente ingreso a la competencia. Korina Rivadeneira fue la integrante que este martes hizo su aparición en el programa y causó que su esposo Mario Hart quede asombrado con su presencia en el set.

El piloto se mostró entre molesto e irónico con la venezolana, pues afirmó que fue el último en enterarse de su anuncio dentro de EEG. Esto fue tomado con mucho humor por su esposa, quien no dudó en responderle.

“Tengo un mensaje muy serio para ella. Que sea la última vez, Korina Rivadeneira, que me escondas este tipo de cosas, porque no puede ser que tu esposo sea el último en enterarse que te vas a presentar en este programa”, indicó.

De inmediato, Korina respondió con mucha fuerza y dejó en claro que dará lo mejor de sí durante su paso por la competencia. Asimismo, la venezolana ironizó sobre sus problemas personales con su esposo asegurándole que se las cobrará todas.

“Me las va pagar una por una. (…) Yo acepté este uniforme con mucho cariño porque van a haber competencias en las que me voy a enfrentar a ti. Tengo mucho por desquitarme por todo lo que no has hecho los últimos meses, estoy bastante cansada, de que necesito tu ayuda con la bebé y no me la das”, expresó entre risas.