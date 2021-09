Flor de Huaraz presenta a su pareja 32 años menor que ella: “Para mí no hay ningún problema”

Flor de Huaraz y el ‘Gringo Karl’ se vieron cara a cara en el programa de Andrea Llosa para resolver sus trámites de divorcio. En un momento de la entrevista, la cantante presentó a su novio Junior Marcano Martínez, un joven venezolano menor que ella por 32 años.

Tras ingresar al set de televisión, el extranjero contó que mantiene una relación amorosa desde hace 3 años con la intérprete peruana y se mostró furioso al encarar al ‘Gringo Karl’.

“Ese señor es un mentiroso, ella me ha mostrado muchos mensajes cuando te fuiste. Desde hace 3 años, ella te ha querido dar el divorcio y tú se lo has negado. Flor es mi pareja actual, ya tenemos 3 años juntos”, expresó Junior Marcano.

Luego, la conductora Andrea Llosa le preguntó su edad y él respondió que tiene 26 años . La presentadora se mostró sorprendida, pero le brindó su apoyo a la pareja. “Está bien, 32 años menor, cada quien elige al hombre que quiere y cada quien es feliz con quien le de la gana”, dijo.

Por su parte, Flor de Huaraz reveló algunos detalles de su historia de amor y aseguró que la diferencia de edad no es un inconveniente en su relación.

“Lo que pasa es que yo la vida no la tengo comprada. Yo soy feliz con él y él es feliz a mi lado. Si a él le gusta estar conmigo, bienvenido. Para mí no hay ningún problema”, sostuvo la artista. “Es una gran mujer, me encanta compartir mis momentos con ella”, agregó su novio.