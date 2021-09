‘Flor de Huaraz’ deja con la mano extendida al ‘Gringo Karl’ tras firmar su divorcio

El programa de Andrea Llosa tuvo como protagonistas de su última edición a la ‘Flor de Huaraz’ y el ‘Gringo Karl’, quienes desde hace varios años se reclamaban la firma del divorcio.

Tras una fuerte discusión, en la que la cantante acusaba al extranjero de haber terminado su relación porque ella no podía tener un hijo suyo, ambos aceptaron ponerle fin a su matrimonio.

Al momento de despedirse, la conductora Andrea Llosa le pidió a la expareja que se diera la mano como señal de que hicieron las paces. Sin embargo, ‘Flor de Huaraz’ dejó con la mano extendida al ‘Gringo Karl’.

“Gracias por estar aquí. Que disfrutes de tu familia, Karl, y tú también, Flor. Yo te veo a ti como una mujer muy guapa, muy empoderada (...) No sé si quieren darse la mano, vamos, dense la mano”, expresó la presentadora de ATV.

“Yo, con Junior”, respondió ‘Flor de Huaraz’ mientras abrazaba a su novio. Luego, el extranjero se acercó a ella, pero la intérprete solo lo miró y le hizo un desplante en pleno programa.

‘Flor de Huaraz’ acusa a ‘Gringo Karl’ de terminar su relación por no tener un hijo

‘Flor de Huaraz’ se pronunció sobre el ‘Gringo Karl’ y su relación con él durante nueve años. La artista contó que el motivo de la ruptura fue que no pudieron tener un hijo.

“Para él el hijo es indispensable. Yo me sentí fatal, humillada, no podía salir de mi casa porque yo pensé que había cometido algo mal, me tomó mucho tiempo para recuperarme... Era una cosa terrible. Intenté ser mamá, me encontraron miomas, tuve operación a mi útero, pero quedé imposibilitada para ser mamá. Él se fue con otra”, reveló en el programa Andrea.