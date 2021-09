Elliot Page se luce por primera vez en el MET Gala luego de declararse transgénero

Tras un despliegue de vestidos hechos en pedrería, brillos, perlas y metros de tul; la sobriedad del Elliot Page llamó la atención de las cámaras. Es la primera vez que el actor se presenta en una alfombra roja y en un evento importante como el MET Gala tras declararse transgénero el año pasado.

En diciembre del 2020, el artista dio a conocer, través de sus redes sociales, que se identificaba como transgénero. “Hola amigos, quiero compartir con vosotros que soy trans, mis pronombres son él/ellos y mi nombre es Elliot. Me encanta ser trans. Y me encanta ser queer. Y cuanto más me abrazo y abrazo plenamente quién soy, más sueño, más crece mi corazón y más prospero”, escribió en su Instagram.

Esta vez, sorprendió con su presencia, pues lució un traje sobrio en tono negro y zapatillas de la firma Balenciaga. Además, complementó su look con una rosa en tono verde intenso a un lado de su saco.

“Me lo pasé genial en la noche”, detalló Elliot en su reciente publicación en Instagram. Ante ello, más de medio millón de personas reaccionaron y no dudaron en elogiarlo.

“Eres guapo”, “Miren ese distinguido caballero”, “La única excepción a mi regla de esmoquin negro”, “Mi look favorito del MET”, “Te pareces a todos los niños en su primer día de secundaria”, fueron algunos de los comentarios.

