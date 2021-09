El poder del amor: Jessica Pérez es descalificada y reaparece junto a Fabio Agostini

Jessica Pérez, la famosa puertorriqueña que concursaba en el programa El poder del amor, dejó de aparecer de manera repentina del programa reality ante la sorpresa de los seguidores. Luego, reapareció en Grecia junto a Fabio Agostini, como lo dejó ver en fotografías de las redes sociales.

La razón exacta de la salida del reality turco de Jessica Pérez se desconoce hasta el momento. Lo único cierto es que en la última edición, la presentadora de El poder del amor, Silvia Jato, comentó: “Jessica no se encuentra con nosotros este día. Quiero decirles que Jessica ha sido descalificada del programa porque rompió las reglas del programa a un límite que no se puede rescatar”. Asimismo, resaltó que todos en la producción la iban a extrañar, pero no iba más.

Por otro lado, antes de finalizar la edición dejó en claro que una participante más entraría en reemplazo de la modelo, quien apareció junto a Fabio Agostini, conocido en Perú por su pase por los reality show de competencia como Combate y Esto es guerra.

La descripción que Jessica puso en la foto que publicó hace poco se cuestionaba: “¿Estaré en buenas manos?”, y etiquetó al modelo peruano Austin Palao, quien aún continúa participando en el programa El poder del amor.

Por su parte, el español también subió un par de fotos en donde se les aprecia en Grecia y juntos, las mismas que podemos ver a continuación.