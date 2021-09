Alejandra Baigorria minimiza críticas tras pedirle un hijo a Said Palao: “Son bromas”

El pasado miércoles 8 de septiembre, Alejandra Baigorria celebró un año más de vida al lado de Said Palao y su entorno familiar más cercano. Durante su celebración, uno de los instantes que más llamó la atención fue que al momento de soplar las velas la empresaria pidió un hijo con su pareja como deseo.

Este hecho se hizo viral en las redes sociales y generó cientos de críticas en su contra, ya que muchos usuarios afirmaban que la Baigorria presionaba al chico reality. Sin embargo, la influencer se tomó con buen humor estas críticas y señaló que esta frase es parte de un juego que tiene con su amado.

“Yo lo tomo a chiste, hay siempre gente en los comentarios ‘ay, que por qué lo presionas’. Saben que ya lo tenemos, claro, Said y yo tenemos planes a futuro, lo tenemos clarísimo y nosotros nos bromeamos así porque justamente son bromas, son cosas del momento, nos hemos reído todos”, señaló la empresaria para el bloque de espectáculos de América.

De esta manera, Alejandra Baigorria reafirmó que sí tiene planes a futuro con Said Palao para formar una familia y contraer matrimonio. Por ello, la empresaria les pidió a sus seguidores no ‘crucificarla’ tras las bromas con su pareja.

“Me encanta poder tener esa confianza con él. Él sabe y todo el mundo sabe que yo quiero ser mamá y me quiero casar en algún momento; él también lo ha dicho y creo que es algo normal. No nos pongamos como ‘ay, qué horror’”, agregó.

Para finalizar, la integrante de Esto es guerra afirmó que Said Palao es el más cariñoso de la relación a pesar de lo que se ve en televisión. “Él es más cariñoso que yo, solamente que él es como entre nosotros. Y me gusta porque así me deja ser en el canal, no estamos pegados todo el tiempo. Llegamos a la casa, parece koala y hace esas sorpresas que nadie ni yo me esperaba”, finalizó.