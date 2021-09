Alanis Morissette revela que sufrió abusos sexuales en la industria

La cantante canadiense Alanis Morissette reveló que fue víctima de abusos sexuales por parte de hombres de la industria musical, así lo señala en el documental de HBO Jagged, estrenado en el Festival de Toronto. “Tuve que hacer años de terapia para admitir que hubo parte de victimización por mi parte”, cuenta sobre su adolescencia. “Yo siempre me decía que fue consentido, pero luego recordaba: ‘Hey, tenías 15 años, no das tu consentimiento con 15 años’. Ahora ya digo: eran todos unos pedófilos. Es una violación de menores”, ha revelado en una entrevista para la película dirigida por Alison Klayman, quien aborda su carrera artística.

Alanis recuerda que denunció el hecho en la industria y que no fue escuchada. “Se lo dije a algunas personas, pero hicieron oídos sordos. Por lo general, sería un momento de levantarse y salir de la habitación”.

De hecho, en anteriores declaraciones había dicho que estuvo relacionada con un productor, incluso, menciona el tema en el 2002 con la canción ‘Hands Clean’ del disco Under Rug Swept. En el videoclip la multipremiada cantante interpreta a una adolescente. “Simplemente siento que existía una especie de ilusión acerca de que tenía que elegir entre mantener ese tipo de relaciones complejas (por otra parte, habituales en esta industria) entre hombres mayores y chicas jóvenes, o resignarme a no poder expresarme musicalmente. A esto se sumó el hecho de que vivía en una ciudad que no contaba con una gran comunidad artística, de manera que pensé que no tenía demasiadas alternativas. No estaba lista aún para irme de allí porque tenía 14 o 15 años”, dijo en ese entonces a La Nación.

A pesar de que desde 1995, año en que lanzó el disco Jagged Little Pill, se convirtió en una de las cantantes más exitosas de los noventa, en el documental sostiene que ocultó lo que le sucedió para proteger a su familia. “Que yo no contara información específica sobre mi experiencia como adolescente fue por querer proteger: proteger a mis padres, proteger a mis hermanos, proteger a las futuras parejas”.

Alanis también se refirió a las opiniones machistas. “Sabes que mucha gente dice: ¿Por qué esa mujer esperó 30 años? Y yo digo ‘a la mi...’. No esperan 30 años. Es que nadie escuchaba o su sustento fue amenazado o su familia fue amenazada. Todo el ‘¿por qué esperan las mujeres?’ Las mujeres no esperan, nuestra cultura no escucha”.

Según The Washington Post, la cantante no asistirá al estreno de la película en Toronto. “Fue un privilegio hacer esta película y estoy muy orgullosa de ello. Con suerte, habrá otras oportunidades para que ella venga a eventos cinematográficos”, dijo la directora de Jagged.

