Yo soy All Stars: doble de Luis Fonsi renuncia a la competencia

Boris Saavedra, más conocido como el doble de Luis Fonsi y que ha ganado gran popularidad tras ser parte de la edición especial de Yo soy Chile, optó por dar un paso al costado del importante programa de imitación.

Luego de su ausencia y de las especulaciones que se han generado en torno a esta, el cantante decidió pronunciarse para aclarar todos los rumores, no sin antes mostrar su gratitud con las personas que le han expresado su cariño.

“Primero que nada agradecer con todo el corazón el amor, apoyo y buenas vibras que me mandan siempre. Como muchos se habrán dado cuenta, hace unas semanas ya no aparezco en el programa Yo soy All Stars y me gustaría aclarar algunas cosas que andan circulando, y no son ciertas”, comenzó diciendo el exparticipante del concurso de imitación.

El intérprete aseguro que es falso que su salida del programa se deba a su fallecimiento, a que haya recibido mejores ofertas laborales en el extranjero o porque se haya sentido menospreciado por el jurado.

“Me retiré por compromisos laborales y familiares programados con anterioridad”, aseguró finalmente el músico.

Este también señaló lo difícil que fue para él alejarse del programa, debido a la oportunidad que significó en su carrera.

“Fue una decisión complicada pero no me arrepiento, mi paso por el programa fue un gran hito en mi vida, donde crecí como artista y persona, conocí un equipo maravilloso de personas y amigos”, afirmó Saavedra.

Finalmente, el cantante pidió a sus seguidores que no continúen alimentando rumores y que sean respetuosos con su elección.

“Lo único que les pido es que respeten mi decisión y no me cuestionen. Se vienen muchos shows públicos, cumpleaños y matrimonios privados, porque esto no acaba aquí, esto recién comienza amigos”, sostuvo el intérprete en su plataforma.