Vania Bludau defiende a Christian Domínguez por ausencia en América hoy

Vania Bludau se presentó este lunes 13 de setiembre en América hoy, pero no pudo coincidir con Christian Domínguez, ya que él decidió ausentarse para evitar algún tipo de polémica que los involucre.

Como se recuerda, la semana pasada el cantante de cumbia también faltó al programa donde es uno de los conductores a raíz de la presencia de Isabel Acevedo, su expareja.

Ante esto, Vania Bludau, lejos de hacer bromas por la situación, defendió a Christian Domínguez y resaltó que él quiere evitar a toda costa escándalos con sus exparejas, los cuales puedan afectar a Pamela Franco.

Las declaraciones de la integrante de Reinas del show se dieron durante la secuencia mito o verdad, donde tuvo que responder si era cierto que ella no quiso a Domínguez en el set.

“Eso es mentira, al contrario, creo que él no ha venido para evitar que nos junten, a veces es bueno evitar porque (luego) tiene problemas en su casa, con su pareja. Para evitar... así”, dijo Vania Bludau.

Christian Domínguez no quiere hacer un show de su vida

Luego de ausentarse en América hoy por la presencia de Isabel Acevedo, Christian Domínguez respondió ante los reclamos de Ethel Pozo por faltar y él le recordó que no está dispuesto a participar de un show para ventilar su vida privada.

“Jefa, no me entiende. Si es un tema personal, no me interesa hacer un show con eso. No me interesa hacer más show del show. Queda claro que es por respeto a mi familia. Esto que pienso yo ha sido siempre así”, dijo el conductor.