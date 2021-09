Sheyla Rojas será entrevistada este martes por Rodrigo González en Amor y fuego

¡El encuentro más esperado por varios se hará realidad! Sheyla Rojas concederá una entrevista este martes 14 de setiembre para Amor y fuego, donde aclarará algunos puntos que la pusieron en el ojo de la tormenta.

La ex chica reality, quien actualmente radica en México y vive con su pareja ‘Sir Winston’, finalmente conversará con los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre.

A través del Instagram oficial del programa, se confirmó la entrevista. “ Este martes 14 a la 1. 50 p. m. el encuentro más esperado. ¡Sin acuerdos! ¡Sin condiciones! Sheyla Rojas frente a Rodrigo y Gigi, harán arder la pantalla ”, fue el mensaje que se leyó en la publicación, la cual estuvo acompañada de un corto video sobre un recuento de los últimos escándalos de la modelo peruana.

Ante este anuncio, seguidores de Amor y fuego y de Sheyla Rojas quedaron sorprendidos. Algunos señalaron que los conductores sí le harán las preguntas que todo el mundo quiere hacerle a la exconductora de Estás en todas, mientras que otros están preocupados por cómo Rodrigo González tratará a la influencer, quien hace poco celebró su cumpleaños en España junto a su hijo y su expareja Antonio Pavón.

“Por fin le harán las verdaderas preguntas”, “Esto no me lo pierdo”, “Esto arderá”, “Sheyla no te expongas, te destruirán”, “¿Esto es cierto?”, “Sheyla, deberías de pensarlo bien”, fueron algunos de los mensajes que los usuarios escribieron en la publicación de Amor y fuego.

Días atrás, Sheyla Rojas fue entrevistada en vivo por Magaly Medina, donde ambas mantuvieron una conversación tranquila.