Sebastián Salazar confunde en vivo el nombre de Cuarto Poder y lo llama Quinto Poder

A inicios de julio, Sebastián Salazar se presentó como el nuevo presentador de Cuarto Poder en reemplazo de Mávila Huertas.

La entrada del comunicador al dominical de América TV fue un poco accidentada, ya que cuestionaron que el joven obtuviera el puesto por ser el hijo de Federico Salazar.

Tras varios meses de aquella controversia, Sebastián Salazar protagonizó en la última de edición de Cuarto Poder un blooper que no pasó por alto en redes sociales.

Resulta que el conductor confundió el nombre del programa y lo cambió. “ Estamos de vuelta en Quinto Poder , y nos acompaña el defensor del pueblo”, dijo el presentador.

Al parecer, Sebastián Salazar no se percató del error que cometió en vivo y continuó con el programa. Sin embargo, los usuarios no lo perdonaron y lanzaron divertidos comentarios tras lo sucedido.

“Como cuando ni sabes el nombre de tu programa”, “Quinto Poder”. “Bienvenidos a Quinto Poder”, “¿Qué le pasa a Sebastián?”, “No sabe ni dónde está sentado”, “Eso les pasa por poner a alguien con poca experiencia”, “¿Esto es real?”, “Lo que faltaba”, “Ese programa ya perdió la seriedad con el ingreso de Sebastián”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

Sebastián Salazar responde a críticas por su ingreso a Cuarto Poder

Tras ser duramente criticado por convertirse en el nuevo conductor de Cuarto Poder, Sebastián Salazar salió a responder a sus detractores.