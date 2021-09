Pamela Vértiz pide a Monique Pardo inmunizarse contra el coronavirus: “Las vacunas salvan vidas”

Monique Pardo, quien sufrió una amenaza de infarto a mediados de julio y, ahora, las secuelas de la fuerte caída que tuvo en El artista del año, no ha sido vacunada contra el coronavirus. Este hecho dejó muy preocupada a la conductora de televisión Pamela Vértiz.

Luego de presentar un informe de Día D en el que la intérprete de “Caramelo” narraba algunos de los momentos más difíciles de su vida, la periodista le imploró que se inmunice contra la COVID-19 lo antes posible.

“Monique querida, lo único que yo puedo rogarte a ti, más que aconsejarte, es que te vacunes. La única manera de prevenir de contagiarte del coronavirus y no termines necesitando (cama) UCI o muriendo es vacunándote. Las vacunas son seguras, las vacunas salvan vidas. Hazlo por esas nietas y bisnietas tuyas”, mencionó Pamela Vértiz.

Monique Pardo, quien asegura que se enfrentará legalmente a GV Producciones, tiene más de 60 años, por lo que le correspondía vacunarse entre enero y julio de este 2021.

Por otro lado, en la nota presentada por Día D, Pardo hacía énfasis en su denuncia contra Gisela Valcárcel por supuestamente no hacerse cargo de su salud tras la caída que sufrió en el escenario de El artista del año. “Me estoy muriendo cada día. Tú no sabes qué son mis dolores. Si Dios me lleva, tengo miedo a perder la vida, y que el nombre de alguien que quiero mucho, quede manchado para siempre”, relató la exvedette.

Monique Pardo pide ayuda a Magaly Medina para exponer denuncia sobre abandono

A fines de agosto, durante una entrevista con un medio local, Monique Pardo le pidió públicamente a Magaly Medina que la ayude a visibilizar su denuncia contra la producción de El artista del año por presunto abandono.

“Para mí, lo más grande del mundo, el mayor regalo sería que Magaly me acoja en su programa y, al menos, me escuche y pedir ayuda para las pruebas de mi aorta abdominal, son pruebas caras que no puedo pagar”, señaló la figura de televisión.