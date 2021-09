Pamela Franco defiende su relación con Christian Domínguez: Déjenme ser feliz esos tres años

Pamela Franco se cansó de que pongan en tela de juicio su relación con Christian Domínguez, con quien tiene una pequeña hija.

La bailarina se presentó en el programa Mujeres al mando y aclaró que, antes de iniciar su romance con el cantante de cumbia, ambos conversaron.

“Nos aclaramos un montón de cosas. Nos hemos encontrado en un momento en nuestras vidas en que dije que esto es lo que quiero. Le dije a Christian que la vida nos ha dado la oportunidad de hacer las cosas bien ”, dijo la cantante.

Asimismo, Pamela Franco aprovechó para responder a todos aquellos que le recuerdan que Christian Domínguez suele durar solo tres años con sus parejas. La bailarina tomó con humor los comentarios al respecto y pidió que la dejen vivir tranquila “esos tres años” que supuestamente tendrían.

“Muchas personas están esperando los tres años. Déjenme esos tres años ser feliz. Yo no estoy pensando en años, estoy viviendo mi día a día y creo que la felicidad de uno viene con quererse mucho . Si Christian me quiere y me ama ahora y es el hombre destinado para mí, lo va a estar. Y si no, lo voy a querer mucho porque me ha dado una hija hermosa”, indicó Pamela Franco en Mujeres al mando.

Pamela Franco arremete contra Isabel Acevedo

Pamela Franco lamentó que Isabel Acevedo se preste en los ‘juegos’ en los programas Reinas del show y América hoy para que bromeen con la relación que mantuvo en el pasado con Christian Domínguez.