Monique Pardo sobre Magaly Medina: “Todos creen que es el demonio, pero es un ángel para mí”

Monique Pardo sorprendió al dedicarle unas conmovedoras palabras a Magaly Medina. Según dijo, considera que la conductora de Magaly TV, la firme es una gran persona, pese a ser uno de los personajes más polémicos de la televisión peruana.

La exvedette hizo este comentario cuando le pedía a la figura de ATV que le permita asistir a su programa para así poder brindar más detalles sobre su denuncia contra la producción de El artista del año por presunto abandono.

“Su apoyo moral sería muy grande, ella sí ha tenido corazón conmigo. La que todos creen que es un demonio, es un ángel para mí. Ojalá, Magaly, me vas a dar vida, Magaly, no me dejes morir”, manifestó al diario Correo Pardo, quien un mes atrás aseguró que se enfrentará legalmente a la productora de Gisela Valcárcel.

Como se recuerda, Monique Pardo sufrió una dolorosa caída en El artista del año en junio de este 2021. Tras el accidente, la intérprete de “Caramelo” aseguró que la producción no se hizo cargo de su salud; sin embargo, GV negó dichas acusaciones en un comunicado de prensa.

Pamela Vértiz pide a Monique Pardo vacunarse contra la COVID-19

Este domingo 12 de septiembre, Pamela Vértiz le pidió a Monique Pardo vacunarse contra el coronavirus para así evitar poner en riesgo su salud y su vida.

“Monique querida, lo único que yo puedo rogarte a ti, más que aconsejarte, es que te vacunes. La única manera de prevenir el contagiarte de coronavirus y no termines necesitando (cama) UCI o muriendo es vacunándote”, manifestó la periodista.