Billie Eilish eligió su debut en la Met Gala 2021, realizada el 13 de setiembre, para presentar la versión más femenina de sí misma emulando a dos de los iconos del viejo Hollywood, Grace Kelly y Marilyn Monroe.

La estrella de pop gótico de 19 años dejó momentáneamente su estilo over size de pantalón y chaqueta de marcas de lujo como Gucci, Burberry y Chanel, para figurar en la exhibición del Costume Institute In America: A Lexicon of Fashion con un vestido de tul de Óscar de la Renta, que incluye un corsé y una falda con cola de 4,5 metros.

La cantante de “Happier than ever” continúa explorando el estilo que presentó en la portada de junio en British Vogue, cuando dejó atrás el cabello negro con raíces verde neón por el rubio platino, y se dejó fotografiar usando lencería rosa y látex nude.

“Estaba muy interesada en sorprender a todos con un look que no había hecho antes”, comentó Fernando García, director creativo de la marca Oscar de la Renta en declaraciones para el NYTimes.

“Se sintió como un riesgo para ella, se sintió como algo que la puso nerviosa en el buen sentido. Al final del día, es una niña y quiere verse bonita”, agregó.