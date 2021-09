Måneskin: Gucci contrata a los ganadores de Eurovisión para nueva campaña

Los jóvenes integrantes de la banda de rock Måneskin, ganadores de la última edición de Eurovisión, se han vuelto la nueva imagen de Gucci. La casa de moda fichó a los músicos para llevar su nueva campaña al mundo.

Los italianos fueron personalmente escogidos por Alessandro Michele, el director creativo de la marca de lujo. En la web de la campaña señala que ellos capturan “el ímpetu revolucionario y alegre de Eros”. Su nueva colección, Gucci Aria, busca explorar la “ontología del deseo”.

La banda ha sido comparada con ABBA por su éxito fuera de las fronteras europeas. Sin embargo, la banda sueca no participó en campañas como esta. Otros músicos que han colaborado con la prestigiosa marca son Harry Styles, ASAP Rocky e Iggy Pop.

Esta no es la primera vez que Gucci y Måneskin se cruzan, pues la marca vistió a los artistas para el video musical de “I wanna be your slave”, canción que logró alcanzar las diez primeras posiciones en las listas de Europa. Y es que son una combinación perfecta, por la actitud rocanrolera que le da la casa de diseño a sus piezas.

Las prendas de Gucci Aria que los músicos modelan lucen plumas de colores, arneses de cuero y los icónicos mocasines de la marca de lujo.

Los jóvenes italianos protagonizan la nueva campaña de Gucci Aria. Foto: Gucci

Las fotos de Måneskin fueron capturadas por el icónico dúo Mert & Marcus. Foto: Gucci

El cuarteto italiano sorprendió al mundo durante la última edición de Eurovisión. La banda está conformada por Damiano David en la voz principal, Victoria de Angelis en el bajo, Thomas Raggi en la guitarra, y Ethan Torchio en la batería. El mayor de todos tiene tan solo 22 años.

Su estilo está reviviendo el rock para el disfrute de la generación Z. Cantando en su idioma natal e inglés, han roto múltiples récords a nivel mundial llegando a aparecer en el mítico Times Square de Nueva York. Incluso han sido parte de videos virales en Tiktok.