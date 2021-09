Maju Mantilla envía mensaje de apoyo a Tula Rodríguez tras la operación de su hija

Maju Mantilla dedicó unas palabras de aliento a Tula Rodríguez, quien se encuentra al cuidado de su hija luego de la operación de urgencia que le realizaron a la menor.

Este lunes 13 de setiembre, durante la emisión de En boca de todos, la conductora del magazine envió su apoyo a su compañera ante los momentos delicados que se encuentra viviendo.

“Vamos a intentar comunicarnos con Tula porque ella no va a venir. Está pasando un momento delicado”, dijo la exreina de belleza al iniciar el programa de América Televisión.

“Nosotros deseamos saber cómo están las dos. Fuerza, todo nuestro amor. Todo nuestro cariño. Como siempre, estamos contigo en todo momento, Tula”, agregó la panelista, quien se encontraba en compañía de Ricardo Rondón en el set.

Tula Rodríguez habla del diagnóstico de su hija

En sus redes sociales, Tula Rodríguez dio detalles de la salud de su hija, de 12 años. La menor fue diagnosticada con escoliosis, una desviación lateral de la columna vertebral que suele ocurrir durante el periodo de pubertad, por lo que tuvo que ser intervenida.

Tras la cirugía, la conductora de televisión comunicó que su hija salió bien de la interevención. “A todos los que me andan preguntando ‘Tula, ¿qué fue de la operación de Valentina?’. Gracias a Dios todo bien, ¡gracias a Dios todo bien! Ayer, la verdad es que estaba incomunicada, estaba un poco preocupada porque era lo normal”, explicó en sus historias de Instagram.

“Ella está en UCI, me han dicho que se va a quedar un día más, que será lo mejor para ella (...) Me quedé en la clínica, no me pude ir, por eso estoy con la misma ropa, pero ya qué importa, primero es mi hija”, añadió.