La última edición de La voz Perú senior tuvo un momento bastante emotivo para uno de las integrantes del dúo Pimpinela. Lucía Galán fue la protagonista de una tierna sorpresa protagonizada por su propia hija Rocío.

La joven, que preparó una inesperada visita junto a Cristian Rivero y la producción del programa, hizo su ingreso al escenario y comenzó a interpretar una emotiva canción. Los jurados de la competencia comenzaron a mirarse entre sí con algo de duda, ya que la voz que escuchaban era mucho más juvenil en comparación con el resto de los concursantes.

Uno a uno fueron apretando el botón de sus lugares para acabar con el misterio hasta que llegó el turno del dúo Pimpinela, especialmente de Lucía Galán. La cantante argentina no pudo ocultar su sorpresa al ver a su hija frente a ella regalándole un bonito recuerdo.

La intérprete se enfundó en un cálido abrazo con Rocío y no pudo evitar derramar algunas lágrimas frente a cámaras. Además, Lucía reveló que no esperaba la presencia de su hija, ya que esta le había dicho que tenía un examen.

“Dijo que tenía un examen y que no podía venir ¡Qué mentirosa!”, indicó la cantante. En tanto, la joven reveló que estaba muy nerviosa, puesto que por un momento dudó que el famoso dúo volteara: “Si yo estaba esperando que se den vuelta porque si no, me quedó acá sola parada”.