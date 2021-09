La Uchulú revela con indignación que TikTok bloqueó su cuenta: “Hay gente sensible”

La Uchulú, quien recientemente se lanzó como cantante, expresó su molestia luego de que TikTok decidiera bloquear su cuenta, en la que tenía más de 2 millones de seguidores. En una comunicación con En boca de todos mostró su indignación y reveló cuál habría sido la causa de dicho castigo.

La plataforma le notificó el suceso a través de un mensaje, en el que se indicó que la suspensión fue motivada por “varios incumplimientos de las normas de la comunidad”. De este modo, se le restringió la posibilidad de publicar contenido, agregar comentarios y enviar mensajes hasta la noche de este 13 de setiembre.

Durante su enlace con el mencionado programa, Esaú Reátegui reveló que muchos de los usuarios denuncian sus videos por considerarlo como contenido no adecuado.

“Me pongo triste, son tres días que me han castigado. Acá hay mucha gente sensible con lo que subo . Hay denuncias y como TikTok es sensible también, entonces me han bloqueado. Pero no es la primera vez”, precisó La Uchulú.

Los conductores del espacio de América Televisión lamentaron que el personaje se haya visto afectado, haciendo énfasis en que actualmente es una de las figuras peruanas más populares en dicha red social y que se hizo conocido precisamente a través de los clips que subió a la misma.

Algunos días atrás, La Uchulú conmovió a todo el elenco de El reventonazo de la Chola al revelar que fue víctima de violencia física y psicológica por parte de su expareja.

“He pasado por un momento difícil, tuve una relación tormentosa a los 18 años. Estuve con una persona que me insultaba, me agredió físicamente, me hacía sentir menos, mi autoestima bajó totalmente”. dijo frente a cámaras.

Sin embargo, el ahora comediante decidió enviar un mensaje de ánimo a sus millones de seguidores: “Hay maneras de que salgan de eso, porque hay otras cosas que pueden hacer”.