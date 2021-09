‘Flor de Huaraz’ y el ‘Gringo Karl’ se verán cara a cara en programa de Andrea Llosa

Andrea Llosa recibirá la noche de este lunes en su estudio de televisión a la expareja del espectáculo ‘Flor de Huaraz’ y ‘Gringo Karl’. Así lo anunció el programa Andrea en sus redes sociales, donde se colocó un adelanto de la presencia de ambos personajes.

“Por primera vez Katy Portela, más conocida como la ‘Flor de Huaraz’, abrirá su corazón para contar toda la verdad que escondió la relación que tuvo por más de 10 años con el ‘Gringo Karl’ (...), pero este se defiende”, se escucha decir a Andrea Llosa en el pequeño adelanto.

En este también se oye a Katy Portela y a Carl Enslin, el ‘Gringo Karl’, manifestando sus posturas.

“Tú no me amaste, solo me usaste”, asegura rotundamente Portela para las cámaras.

Por su parte, Enslin también tuvo unas crudas palabras para quien fue su pareja por más de una década. “Lo que nadie sabe es que yo sentí que estaba desperdiciando mi vida con ella”, afirmó el extranjero. “Solo quiero que me firme el divorcio y que nos deje en paz”, sentenció.

El encuentro entre ‘Flor de Huaraz’ y el ‘Gringo Karl’ se realiza luego de las duras declaraciones que hizo la cantante folclórica en contra del estadounidense, quien acaba de ser padre a pesar de no estar legalmente separado de ella.

“Ya sabía de sus intenciones. El gringo, estando casado conmigo, ya le decía a Milagros Ávila para tener hijo, y ella se metió en mi relación. Él nunca me mandó los papeles del divorcio, pero antes de firmar mi abogado pedirá una indemnización por adulterio, daños y perjuicios, y daño psicológico”, aseguró la intérprete.