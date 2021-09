El poder del amor: Mariela Lemus es la cuarta eliminada del reality show de citas

El poder del amor emitió su capítulo 28 en el que grandes novedades impactaron a sus televidentes. En esta edición, la hondureña Mariela Lemus resultó eliminada, por lo que tuvo que abandonar el reality show de citas.

Vanessa Claudio, conductora del programa que se transmite por Latina Play en Perú, se quebró al revelar que las votaciones de la casa masculina dieron como favorito a Miguel Melfi y derivaron en la eliminación de Lemus, quien ya había iniciado una relación sentimental con el paraguayo Alejandro Royg.

Al escuchar esto, la exmodelo hondureña se despidió de sus compañeros con unas emotivas palabras. “Todo está bien. Yo cuando vine a este viaje puse las cosas en manos de Dios y fue por una razón, igualmente sé que esta decisión es por una razón y la acepto”, manifestó.

Luego de ser eliminada de El poder del amor, reality donde participan los peruanos Shirley Arica y Austin Palao, Mariela Lemus se pronunció mediante sus historias en Instagram, y confesó sentirse apenada pero a la vez agradecida por todas y cada una de las personas que la apoyaron durante su paso por el programa.

“Qué horrible... Estoy súper triste porque no me lo esperaba, no quería irme. Se dieron cuenta la bonita historia que estaba empezando con Alejandro. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí, estoy muy contenta de todo lo que he aprendido y crecido, de haber podido conocer a Alejandro y conectar”, expresó.

En su mensaje, Mariela Lemus también pidió al público de El poder del amor votar por ella para poder volver al reality y así poder continuar su historia de amor con el paraguayo Alejandro Royg. “Tengo la esperanza de volver y eso lo pueden hacer ustedes votando todos los días”, añadió en sus historias de Instagram.