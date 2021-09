Edson Dávila ‘Giselo’ reclama a Gisela su regalo de cumpleaños: “Ya sabe mi número de cuenta”

La semana pasada, Edson Dávila protagonizó un divertido momento al decir que le gustaría ser el único conductor de América hoy. Ahora, el popular ‘Giselo’ volvió a arrancar las risas de los televidentes por reclamarle en vivo a Gisela Valcárcel debido a que no le mandó ningún regalo por su cumpleaños.

Cuando celebraba su fiesta junto a Ethel Pozo, Janet Barboza y Melissa Paredes en el magazine de América TV, el animador hizo un alto y le preguntó a la hija de la ‘Señito’: “Ethel, ¿tu mami no me mandó nada?”. Al escuchar esto, la presentadora se mostró sorprendida y le contestó a su compañero: “No sé, yo no vivo con mi mami”.

La respuesta de Ethel hizo que Edson Dávila ‘Giselo’ fingiera sentirse indignado y le pidiera a Gisela Valcárcel, quien vivió un incómodo momento por una falla técnica en Reinas del show, que le haga llegar algún detalle por sus 38 años de vida. “Oye, después de todo lo que he hecho por sus programas. Señora Gisela, por favor, una canastita o usted ya sabe mi número de cuenta”, comentó, fiel a su sarcástico estilo.

En otro momento de la transmisión en vivo de América hoy, Dávila bromeó al afirmar que pidió como deseo de cumpleaños estar lejos de Janet Barboza. “Yo pedí que no venga la señora, quería que venga Christian”, manifestó.

Edson Dávila ‘Giselo’ le dice a Gisela que a Ethel Pozo “nadie la conocía”

Durante una de las últimas galas de Reinas del show, Edson Dávila ‘Giselo’ le recordó a Gisela Valcárcel que Ethel Pozo no era conocida antes de ingresar al mundo de la televisión.

“Su hija y la señorita Melissa han subido sus seguidores porque nadie las conocía”, dijo el popular personaje. Este comentario indignó a Melissa Paredes, quien señaló “Este chico ya se pasó”.