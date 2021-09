Diosdado Gaitán Castro: “Jóvenes, revisen bien la historia y que el terrorismo no se repita”

Diosdado Gaitán Castro habló sobre los daños irreparables que ocasionó el terrorismo en el Perú, que también afectó directamente a su familia y ha generado un gran debate en los últimos días.

El compositor peruano sufrió la pérdida de su padre durante los difíciles años que vivió el país debido a los violentos crímenes que cometió Sendero Luminoso, principalmente en provincia.

Gaitán Castro, proveniente de Ayacucho, compartió en redes sociales dicho pasaje de su infancia que muy pocos de sus seguidores conocían. La publicación se difundió luego de la muerte de Abimael Guzmán, y en la misma contó que su progenitor fue una de las víctimas que dejó el conflicto de aquella época.

“Mi padre fue asesinado en aquellos años (del terrorismo). No tenía ni una muela picada, muy saludable él; sin embargo, sin piedad le quitaron la vida. Quedamos en orfandad siete hijos, cuatro de ellos muy pequeñitos. Qué dura se hizo la vida realmente. ¡No hay derecho!”, fue el mensaje que dejó en Facebook junto a una fotografía de su familiar.

Publicación de Diosdado Gaitán Castro en redes sociales. Foto: captura Facebook

El cantante nacional habló de este lamentable hecho con La República y contó que hasta la actualidad no se han esclarecido las circunstancias del fallecimiento.

“Fue víctima en ese tiempo y hasta el momento nosotros no tenemos una referencia clara de quién lastimó a mi padre. No nos olvidemos que de ambas partes hubo violencia. Nosotros condenamos esa violencia, fue funesta de tal forma que en esos años terribles perdimos a nuestro padre. Es una cosa que no debió suceder jamás”, dijo.

Del mismo modo, se animó a dejar una reflexión y un sentido pedido a las nuevas generaciones: “Simplemente quiero decir: Jóvenes, infórmense bien, revisen bien la historia y que el terrorismo no se vuelva a repetir ”.

Prepara su regreso a los escenarios con su show Música de nuestras alturas

El cantautor se reencontrará con su público luego de dejar los escenarios por casi dos años debido a la pandemia de coronavirus. Diosdado Gaitán Castro volverá a la escena musical con una presentación denominada Música de nuestras alturas, la cual se realizará el próximo 22 de setiembre en el Gran Teatro Nacional.

En comunicación con La República aseguró estar muy contento por el concierto presencial e indicó que se seguirán todos los protocolos establecidos por las autoridades para prevenir contagios.

“Totalmente emocionado y también muy conmovido porque todos los que estamos involucrados en el sector cultural y artístico hemos sabido resistir de una manera digna esta pandemia. Estamos saliendo airosos. Lamentamos la partida de algunos de nuestros compañeros por la COVID-19 y este reencuentro con el público será también como una plegaria de amor y cariño para todas aquellas personas que han partido”, expresó.

Del mismo modo se mostró feliz, ya que su hijo se unirá al espectáculo en las percusiones: “Él cuando era niño me acompañaba a mis conciertos. Ahora ya tiene 19 años y aunque es joven tiene mucha experiencia en la posición que él ocupa, que es la percusión”.