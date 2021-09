Daniela Darcourt tras ser bloqueada en La voz senior: “Mis compañeros son unos picones”

Daniela Darcourt cuenta hasta el momento con 17 integrantes en su equipo de La voz senior. Sin embargo, cuando intentó sumar un nuevo talento fue bloqueada, lo que provocó la molestia de la salsera, quien no dudó de tildar de ‘picones’ a sus compañeros, todo esto durante el episodio del lunes 13 de setiembre.

El participante Julio César, de 70 años, miembro del grupo de música retro Back in the time, capturó la atención de los entrenadores del programa con su versión de “Just the way you are” de Billy Joel.

Los primeros en voltear fueron los hermanos Galán del dúo Pimpinela. Sin embargo, antes de apretar el botón rojo, Lucía Galán se aseguró de bloquear a la intérprete de “Señor mentira”, quien giró su silla justo después de ellos.

“Otra vez”, dijo con voz apesadumbrada. “Yo volteé por su voz, lamentablemente como mis compañeros son unos picones, les gana el juego, se alteran un poco y se lo toman muy personal. Tienen muchos participantes y no me dejan nada a mí”, explicó la salsera, para sorpresa de Lucía Galán.

“No puedo creer lo que estoy escuchando”, dijo la cantante argentina, que en episodios anteriores no dudó en llamar ‘acaparadora’ a su compañera y hasta solicitó que le apaguen el micrófono para evitar que le robe a un participante.

“No seas picona”, le respondió a su vez Joaquín Galán, cuando Daniela Darcourt se levantó de su asiento para dirigirse al escenario para hablar con el participante, quien al final optó por integrarse al team de Tony Succar.