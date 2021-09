Christian Hudtwalcker llama Rosángela Espinoza a congresista Rosangella Barbarán en vivo

Christian Hudtwalcker protagonizó un divertido blooper al llamar por error Rosángela Espinoza a la congresista Rosangella Barbarán en la última edición de Sin medias tintas que se transmitió este domingo 12 de septiembre.

¿Qué pasó? El conductor de Latina entrevistaba a la integrante de Fuerza Popular y al exparlamentario Richard Arce cuando mandó a una pausa comercial y sin darse cuenta confundió el nombre de su invitada con el de la competidora de Esto es guerra.

“Una breve pausa y volvemos con Rosángela Espinoza, no se mueva y regresamos”, manifestó el periodista en el set de Sin medias tintas, programa periodístico de Latina que se emite todos los domingos a partir de las 10.00 p. m..

Al escuchar esto, Rosangella Barbarán hizo un gesto de incomodidad y le reclamó a Christian Hudtwalcker por lo ocurrido. “Barbarán, Christian”, aseveró.

Esta no es la primera vez que el conductor comete un error de esta naturaleza. Hace unas semanas, el periodista llamó Anahí de Cárdenas a Anahí Durand, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Christian Hudtwalcker se pronuncia tras blooper con Rosángella Barbarán

Tras la difusión del blooper con Rosangella Barbarán que vivió en Sin medias tintas, Christian Hudtwalcker se convirtió en blanco de burlas de los usuarios en redes sociales, especialmente en Twitter.

Al enterarse de esto, el periodista de Latina tomó con humor lo ocurrido y a modo de broma expresó “En Twitter hacen fiesta. Coman de mí, gusanos”.

Christian Hudtwalcker discute con Sigrid Bazán en Sin medias tintas

Christian Hudtwalcker tuvo un tenso enfrentamiento con Sigrid Bazán en Sin medias tintas al aseverar airadamente que el proyecto de ley de la congresista no era bueno.

“Tranquilo, creo que no te ha gustado cuando te he tocado el tema del machismo”, señaló la parlamentaria. A su turno, el conductor respondió: “Es un mal proyecto. El análisis costo beneficio no existe, no has hablado con el ministro de trabajo”.