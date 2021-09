Cecilia Bracamonte: “Vuelvo a los escenarios por amor al arte”

Cecilia Bracamonte alista su regreso al Gran Teatro Nacional, aunque este tenga un sentido especial, pues será el primero en forma presencial tras la pandemia. La cita es este 28 de setiembre (Teleticket). “Yo ya hice tres conciertos allí y me ha ido muy bien, pero en este es en el que más me he involucrado. Producido de la mano con mi productora Patty Velit, estoy abocada de cuerpo entero. Estará muy bonito”, nos dice confesando que debido a la reducción del aforo será un show sin ganancia, más bien, de puro amor al arte”.

¿Qué te animó?

Para el artista es obligatorio estar en el candelero, cueste lo que cueste, y te digo cueste lo que cueste porque desgraciadamente por el tema del protocolo el Gran Teatro Nacional ha reducido su capacidad de 1.500 a 380 personas. Entonces, como comprenderás, no es negocio para nada. Es solamente para recordarle al público que estás viva y con las mismas o más ganas de entregarles tu talento, creatividad, en fin, por eso vuelvo a ese hermoso escenario. No lo dudes, es por amor al arte.

Para la experimentada artista la llegada de la pandemia y el confinamiento le trajo, además, el enfrentarse a la nueva tecnología, al mundo virtual. “No fue nada fácil, para nada. Fue muy pesado. A mí estas cosas del Zoom me ponen muy tensa, no manejo muy bien eso. Contraté a una persona para que me ayude. La primera vez que me llamaron para este tema del streaming me sentía perdida. No te exagero que al terminar un concierto llegué a mi casa con una depresión, al día siguiente no me podía levantar. Me sentía terrible. Luego, hice otro desde mi casa donde me sentí más acompañada. Veía las caritas en la pantalla, conversaba con el público, me fue mucho mejor y divertido”.

Siempre en forma -ha instalado su minigimnasio en casa-, Cecilia señala que ha visto un poco del reality ‘La voz senior’, formato que saluda con entusiasmo. “Me da ternura, es gente mayor que siempre ha querido cantar y me da pena cuando los eliminan. Es muy complicado y doloroso ser juez porque la gente va con ilusión; pero, al margen de eso, el programa les permite cumplir sus sueños. El solo hecho de llegar a un escenario ya es para aplaudir y para mí ya son ganadores”.