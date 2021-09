Brunella Horna aún no quiere casarse con Richard Acuña: “Estamos bien así”

Brunella Horna y Richard Acuña se han convertido en una de las parejas más sólidas y estables de los últimos tiempos en el ambiente del espectáculo nacional. Incluso, hace unas semanas atrás, ambos celebraron su cuarto aniversario de relación con una romántica cena en el norte del Perú.

Y aunque llevan varios años juntos, la posibilidad de contraer matrimonio aún es lejana para la joven modelo, quien volvió a pronunciarse sobre esta chance. Todo comenzó cuando Brunella fue increpada por su amiga Ivana Yturbe sobre el hecho de que el excongresista aún no le haya pedido la mano.

Lejos de molestarse, Brunella Horna tomó de buena manera el comentario y entre risas afirmó que quiere llevar con calma su relación con Richard Acuña. Además, la empresaria aseguró que por ahora sobrellevan bien su noviazgo sin pensar en el compromiso.

“Cada pareja tiene su etapa, cada pareja tiene su tiempo. No porque estés seis meses o yo esté cuatro años, no quiere decir... No hay apuro, todavía no me quiero casar, estamos bien así”, indicó para En boca de todos.

Brunella Horna aclara por qué visitó una clínica de fertilidad

El pasado 16 de agosto, Brunella Horna respondió ante la opinión pública luego de ser vista visitando una clínica de fertilidad junto a Richard Acuña. La modelo afirmó que solo fue un hecho de rutina y que por ahora no planean ser padres.

“He ido (a la clínica de fertilidad) como rutina y siempre voy como rutina. No estamos planeando ser padres y debo aclararlo porque todo el mundo me ha escrito, mi familia, mis papás, que no sabían qué pasaba”, expresó para En boca de todos.