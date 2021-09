Alejandra Baigorria tras regreso de Ignacio Baladán a EEG: “No te extrañamos”

Esto es guerra, en su edición del lunes 13 de setiembre, presentó al segundo de los cuatro nuevos ingresos anunciados. Esta vez, se trató del uruguayo Ignacio Baladán, quien según dijo Johanna San Miguel, vino directamente para competir contra Said Palao.

“Sí, gracias por la invitación. Alejandra, Said, no sabía que me habían extrañado tanto”, comentó mirando a la pareja que hacía gestos desafiantes.

“Me encanta que se pongan así, ojalá hubieran estado igual en el otro lado”, añadió en alusión a su fallido desempeño en el encuentro entre EEG Perú y Guerreros México, realizado la anterior semana.

“Yo te decía que te quedaras por Miami. No sé por qué has regresado. No te extrañamos, la verdad”, le respondió Alejandra Baigorria.

“Por qué no te sacas un tiktok con ‘Chocolatito’”, continuo la empresaria de Gamarra mencionando la nueva faceta del uruguayo, quien respondió que poseía en la mencionada red social 2 millones de seguidores.

A pesar del tenso recibimiento por parte ambos bandos, el Tribunal invitó a Ignacio Baladán a elegir qué equipo le gustaría integrar.

“Si me dieran la oportunidad, yo elegiría obviamente a los ‘guerreros’, es mi equipo del principio de todo”, afirmó el chico reality.

Haciendo eco de su petición, el Tribunal decidió enviarlo al equipo de los ‘guerreros’.