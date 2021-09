Alanis Morissette revela haber sido víctima de violación sexual cuando tenía 15 años

Alanis Morissette habló por primera vez del difícil episodio que vivió durante su adolescencia, antes de convertirse en una estrella mundial. En el documental Jagged, producido por HBO y presentado en el Festival Internacional de Cine de Toronto, la cantante canadiense reveló que sufrió violaciones en varias ocasiones.

“ Tuve que hacer años de terapia para admitir que había habido parte de victimización por mi parte ”, declaró la intérprete de “Ironic” en la cinta, sin dar los nombres de los violadores.

“Yo siempre me decía que fue consentido, pero luego recordaba ‘Hey, tenías 15 años, no das tu consentimiento con 15 años’. Ahora ya digo: ‘Eran todos unos pedófilos. Es una violación de menores”, añadió Morissette.

Alanis también reconoció que sufrió presiones por parte de la industria musical para no hacerse público el hecho de violencia. No obstante, ella se lo contó a otras personas, pero no le hicieron caso. “Se lo dije a algunas personas, pero hicieron oídos sordos”, relató.

“El hecho de que yo no contara información específica sobre mi experiencia como adolescente fue por querer proteger: proteger a mis padres, proteger a mis hermanos, proteger a las futuras parejas”, añadió la figura del pop de 47 años.

En su adolescencia, la cantante apareció en cinco episodios del programa juvenil You Can’t Do That On Television, transmitido por Nickelodeon. Ella tenía aproximadamente 15 años.

Alanis Morissette en un evento. Foto: difusión

Canales de ayuda

Si conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.