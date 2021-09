Vania Bludau feliz con Mario Irivarren: “No daban un sol por nosotros y hemos cumplido 9 meses”

En los últimos días, Vania Bludau acaparó la atención al compartir escenario en Reinas del show con Isabel Acevedo, expareja de Christian Domínguez. Tras esta polémica desatada por la presencia de ambas figuras en el reality de baile, la participante reafirmó el amor que siente por su actual pareja.

En medio del programa, Bludau contó que Mario Irivarren la ha estado acompañando a todas las galas del programa y aseguró estar feliz por ello, pues muchas personas no apostaban por su relación.

“Mario ha venido todas las semanas. Es lindo que te acompañe tu pareja si no tiene nada que hacer, obviamente va a venir los sábados por la noche. Él y yo somos amigos de años”, dijo Vania Bludau.

“Nuestra relación se construyó en base a una amistad fuerte, nos llevamos bien y nos complementamos chévere, estamos bien. Nadie daba un sol por nosotros y hemos cumplido nueve meses. Todo un embarazo ”, agregó entre risas la modelo; de ese modo, descarta que haya alguna incomodidad entre ambos luego de la polémica que se ha querido generar al involucrar a Christian Domínguez, su expareja, en el programa.

Por otro lado, fue consultada sobre los comentarios de Tilsa Lozano, quien cuestionó que Vania haya viajado en lugar de ensayar para su presentación en el programa.

“He pedido permiso desde antes que empiece la temporada porque ya estaba planificado, me fui con mi pareja (Mario Irivarren). Él no viajaba con sus compañeros de trabajo (Esto es guerra) y me fui a celebrar un mesecito más con él. Yo en ningún momento me he ocultado y lo he puesto en mis historias (de Instagram)”, indicó la modelo.