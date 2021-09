Será una “gran celebración”: Ellen DeGeneres se prepara para el fin de su programa

El lunes 13 de setiembre marcará el inicio del fin: el show de Ellen DeGeneres transmitirá el primer episodio de su temporada final. Tras 18 años al aire, la comediante se despide de la pantalla chica -por lo menos en un futuro cercano-.

En mayo de este año se anunció que la temporada19 sería la final del talk show. Al respecto, DeGeneres prometió que será “una gran celebración”. Durante una entrevista con la agencia Associated Press, la presentadora detalló que esta última entrega llevará a los espectadores a un viaje al pasado, recordando las primeras apariciones de grandes estrellas como Beyoncé y Justin Bieber. También celebrará los logros del programa en el mundo del espectáculo y saludará a sus fanáticos más acérrimos.

“Esto será un ‘gracias a todos’, porque el programa no se lleva a cabo sin el apoyo de los fans”, dijo DeGeneres durante una pausa en la producción del show.

El perfil de Instagram de la comediante se ha llenado de nostalgia. Ha compartido videos de momentos icónicos de los últimos años del talk show y un adelanto del primer episodio de la decimonovena temporada.

Invitados especiales

No solo aparecerán celebridades. El programa también es conocido por su aspecto filántropo, por ayudar a muchas personas y organizaciones a lo largo de los años. Por ejemplo, regalaron una biblioteca a la iniciativa de una educadora de Las Vegas. También solía lanzar al estrellato a jóvenes artistas con mucho talento.

“Vamos a comunicarnos con las personas a las que hemos ayudado a lo largo de los años (y) con las personas que han devuelto el favor”, dijo DeGeneres.

Una despedida después de polémica

El lema de la presentadora siempre fue “Sé amable”. Sin embargo, acusaciones que salieron a la luz en 2020 pusieron al programa de Warner Bros. en la mira. Extrabajadores confesaron que el ambiente era tóxico. Se decía que incluso había conducta sexual inapropiada y comentarios racialmente insensibles. Tras esto, tres productores renunciaron.

El escándalo generó que en redes sociales se recuerden momentos incómodos entre Ellen y sus invitados. Los internautas acusaron a la presentadora de maltratar a los artistas que la visitaban, por ejemplo, por comentarios de corte misóginos o bromas que resultaron irrespetuosas y violentas.

Ante esto, la comediante se disculpó al aire por “cosas que no deberían haber sucedido”. Agregó que es una persona genuina e imperfecta.

En el periodo 2020-2021, el rating del programa de entrevistas bajó. Pasó de 2,6 millones de espectadores a 1,5 millones.

Ahora, cerca del final, la conductora precisó: “Quiero que la gente recuerde realmente cómo ha sido el programa. Ha sido un lugar feliz y sigue siendo un lugar feliz. Y me disgusta que pueda ser recordado de otra manera”.

¿Qué depara el futuro para Ellen?

“Creo que 19 es un gran número. Uno es el comienzo y nueve es el final”, comenta jocosamente Ellen sobre su temporada final. Pero esto no significa que se retirará del mundo del espectáculo.

La comediante ya tiene acuerdos de producción en marcha. Junto a la cadena Fox, trabajará The masked dancer; con NBC tendrá Ellen’s game of games; y HBO Max producirá Ellen’s next great designer.

“Solo quiero dejarme caer y respirar un rato, sin tener nada que hacer todos los días”, dijo DeGeneres. Pero agregó que también está pensando en regresar a sus raíces actorales y en la comedia.

La presentadora ha buscado apoyo en la mejor experta del tema: Oprah Winfrey. La veterana de los programas de entrevistas le aconsejó a Ellen que no tome decisiones durante un tiempo y tenga la oportunidad de descansar, a fin de reflexionar sobre su próxima movida.