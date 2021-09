Reinas del show: Melissa Paredes enfrenta a Milena Zárate por burlas sobre sus mareos

Un momento intenso protagonizaron Melissa Paredes y Milena Zárate en la más reciente edición de Reinas del show, luego que la colombiana asegurara que no creía en los problemas de salud de la esposa de Rodrigo Cuba.

Todo empezó cuando la conductora de América hoy empezó a explicar, antes del show, que sus mareos en la gala pasada y durante los ensayos se debieron a que ella está llevando una dieta sin carbohidratos.

Ante esto, Gisela Valcárcel pidió la intervención de Milena Zárate por decir que no creía en los mareos de su compañera, ya que piensa que es una táctica.

“ Ya se puso de moda el mal Paredes, desmáyate si puedes porque es una buena salida cuando algo no nos está saliendo, eso se utiliza bastante acá. Yo sí, que, aunque se me parta el taco continúo”, dijo la colombiana.

Los comentarios de Milena Zárate molestaron a Melissa Paredes, quien no dudó en refutarla en vivo. “Me vas a disculpar Mile, pero yo terminé mi coreografía todo bien que después me haya sentido mal es otro tema y que tú no me creas es tu problema porque yo no hago show para ti” , respondió.

“Una cosa es cómo yo me sienta y me parece un poco mal que te expreses con que no me crees con algo que yo estoy sintiendo. Mi bailarín y la producción saben que toda la semana he estado con mareos constantes”, agregó Melissa Paredes.

No obstante, Milena Zárate volvió a señalar que no creía en el malestar de su compañera en Reinas del show. “Es válido que yo no le crea, es válido porque lo estamos haciendo a nivel nacional... en lo personal yo no te creo”, indicó la bailarina, quien parodió un desmayo.