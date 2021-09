El sábado 4 de setiembre se estrenó Reinas del show 2. El reality de baile conducido por Gisela Varcárcel regresó a las pantallas de América TV por todo lo alto luego de su polémica primera temporada, en la que se coronó como a Korina Rivadeneira. Esta vez las participantes deberán enfrentarse a un versus constante para ganarse un espacio en el programa. En esta nota te contamos quienes son las 10 mujeres que buscarán quedarse conseguir la corona.

Vania Bludau

La ex chica reality que se hizo conocida en Combate y Esto es guerra es una de las flamantes participantes del programa de la ‘Señito’. Además, la modelo fue la ganadora del Gran show en el 2019.

Vania Bludau

Isabel Acevedo

La ‘Chabelita’ es uno de los jales de la competencia de baile. “Vengo a demostrar mi talento y, principalmente, a darle al público un show que se merece. Todas somos fuertes acá”, señaló en su presentación. Además, destacó que el arte corre por sus venas. “Sé que me pueden dar batalla, pero yo puedo ganar la guerra”, sentenció.

Isabel Acevedo

Gabriela Herrera

El certamen también tiene en sus filas a Gabriela Herrera. La bailarina y actriz ha participado en algunos capítulos de la producción nacional Ven baila quinceañera. Además, ha sido integrante de Esto es guerra y Combate. Su carrera en la TV inició en el programa infantil La casa de Timoteo en el 2010.

Gabriela Herrera

Brenda Carvalho

La animadora infantil Brenda Carvalho fue una de las más ovacionadas en las redes sociales luego de que se hiciera oficial su presentación en Reinas del show 2. La bailarina nacida en Brasil se convirtió en tendencia y muchos internautas la consideraron como su favorita para llegar a la final.

Brenda Carvalho

Diana Sánchez

Diana Sánchez, ganadora del Gran show en el 2017, es también uno de los ingresos bomba a la competición de los sábados. “Yo no ensayo, yo entreno. Para mí, este no es un concurso cualquiera, es mi batalla para ser una reina del show”, dijo la ‘Chata’ en su presentación.

Diana Sánchez

Yolanda Medina

La cantante Yolanda Medina es otra de las concursantes que busca un lugar en la competencia de baile. Ella es una de las voces principales de agrupación de cumbia Alma Bella. “Yo no bailo música actual, yo soy netamente cumbiambera. No soy bailarina de academia, como otras competidoras, pero me voy a arriesgar y voy a sorprender”, señaló la artista.

Yolanda Medina

Lady Guillén

La expresentadora de televisión Lady Guillén es otra de las sorpresas del espacio conducido por ‘La reina de la TV’. “Les prometo a todos ustedes que sintieron y vivieron conmigo cada momento en mi historia, que daré todo de mi parte en este nuevo reto que me pone el destino”, indicó.

Lady Guillén

Melissa Paredes

La actriz Melissa Paredes también forma parte de las aspirantes a quedarse en el reality. La conductora de América Hoy regresó a la pista de baile luego de cinco años y aseguró que irá en busca de la corona.

Melissa Paredes

Milena Zárate

La bailarina colombiana se presentó en el set de baile y dejó impactados a todos los presentes, pues en la primera temporada de Reinas del show quedó en segundo puesto. Tras su paso por el escenario, Zárate declaró que se enfrentaba a bailarinas muy fuertes y con bastante nivel.

Mirela Zárate

Emilia Drago

La talentosa actriz peruana también competirá por la corona en esta temporada. La protagonista de Asu mare es, además, una de las favoritas para hacerse del trofeo, pues en el 2013 fue la vencedora de El gran show.

Emilia Drago

¿A qué hora comienza Reinas del show 2?

Reinas de Show 2 se emite todos los sábados a través de la señal de América TV a partir de las 9.00 p. m. Si estás en el extranjero y no quieres perdértelo, el horario es el siguiente:

Colombia – 9.00 p. m.

Ecuador – 9.00 p. m.

México – 9.00 p. m.

Chile – 10.00 p. m.

Paraguay – 10.00 p. m.

Venezuela – 10.00 p. m.

Bolivia – 10.00 p. m.

Argentina – 11.00 p. m.

Uruguay – 11.00 p. m.

Brasil – 11.00 p. m.

¿Cómo ver Reinas del show 2?

Para seguir Reinas del show 2 puedes sintonizar América TV en el Canal 194 de DirecTV, Canal 104 de Movistar TV o el Canal 4 de Claro TV. También puedes descargar la aplicación de América TvGo ingresando a Play Store o por la web de América TV.