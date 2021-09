Nicola Porcella pidió foto con Pedro Aquino y futbolista le responde: “Para la próxima”

Nicola Porcella asistió con sus amigos de Guerreros México a un partido del club América en el estadio Azteca de México. A través de sus redes sociales, compartió fotos y videos de su experiencia en el coloso mundialista.

El modelo peruano, quien se encontraba en uno de los asientos cercanos a la cancha, bromeó durante el compromiso mencionando que veía el Boca vs. River.

“¿Gol de Boca? ¿Quién juega? ¿No es Boca-River? Me confundí yo también”, dijo en un video que publicó en sus historias de Instagram.

Tras el cotejo, se tomó una foto con el número ‘10’ del equipo, Sebastián Córdova, posando con la camiseta del club. Sin embargo, Porcella lamentó que faltase su compatriota Pedro Aquino.

“Con el ‘10’ de México y el América. Faltó la ‘6’ de Pedro Aquino para Agustín”, puso sobre la instantánea.

Pedro Aquino republicó la imagen y respondió el mensaje del exconductor de televisión. “Saludos, mi hermano (...) Para la próxima, hermanito”, contestó.

Cabe señalar que ambos radican en México. El seleccionado peruano juega en el club como mediocampista, mientras que Nicola trabaja en las instalaciones de Canal 5 siendo parte del elenco de Guerreros México.

Nicola Porcella no viajará a Lima para revancha de EEG vs. Guerreros México

A través de una transmisión en vivo, Nicola Porcella aseguró que no viajará a Perú para la revancha que sostendrán los integrantes de EEG vs. Guerreros 2021 México, luego de la derrota nacional.

“Creo que no, por lo que he hablado con mi familia es un 99,9% que no. De repente otros sí van a ir, pero lo que es yo no”, dijo tras ser consultado.